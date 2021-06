Imagine Picasso: spectaculaire et sans limites

L’été Picasso se poursuit. Après l’exposition Figures, à l’affiche au Musée national des beaux-arts du Québec, c’est au tour d’Imagine Picasso de se déployer de façon unique et spectaculaire au Centre des congrès de Québec.

Présentée jusqu’au 6 septembre, l’expérience immersive Imagine Picasso met en vedette 216 œuvres réalisées par le mythique artiste espagnol et qui sont projetées sur des surfaces épousant toutes sortes de formes.

Les demoiselles d’Avignon, La fillette au cerceau, Baigneuse ouvrant une cabine, L’étreinte, La dépouille du Minotaure en costume d’Arlequin, L’acrobate bleue, Guernica et autres tableaux célèbres se dévoilent sous un nouveau jour et dans de nouveaux habits.

L’exposition, qui débute mardi à midi, ne présente pas les véritables toiles de Picasso. Il s’agit de projections comme on l’avait fait, l’an dernier, avec l’événement Imagine Van Gogh.

Photo Stevens Leblanc

Annabelle Mauger, co-conceptrice de l’exposition, avec Julien Baron, utilise deux mots pour décrire Imagine Picasso : « exposition idéale ».

« Il est impossible, à aucun moment, de réunir autant d’œuvres à un même endroit. Picasso a réalisé 60 000 œuvres qui sont dispersées dans le monde. Cette exposition est une chance de pouvoir les découvrir », a-t-elle fait remarquer, lundi, lors du vernissage médiatique au Centre des congrès de Québec.

Surdimensionnés

Imagine Picasso débute dans une salle qui permet de découvrir, à l’aide d’une série de panneaux explicatifs, l’artiste et son cheminement artistique jusqu’à son décès en 1973. Ses débuts, le cubisme, le surréalisme et ses collaborations de type néo-classique avec les Ballets russes.

On peut ensuite jeter un coup d’œil sur les reproductions des 216 œuvres en vedette, exposées sur dix panneaux, avant d’entrer dans la salle d’immersion.

Et c’est dans cette salle vaste et ouverte que se déploient les œuvres et l’univers de Picasso. Ses créations sont projetées sur des surfaces et des modules imposants aux formes inhabituelles. Et même sur le sol. On a l’impression, parfois, que le plancher bouge sous nos pieds.

Photo Stevens Leblanc

Les œuvres de Picasso, qui ont quitté leur cadre, sont surdimensionnées. En longueur et en hauteur. De gros plans de certains tableaux et des détails sont mis en évidence. Une trame sonore, qui fonctionne bien, ajoute à l’expérience, sans jamais la perturber.

Olivier, le petit-fils de Picasso, qui vit au quotidien dans les œuvres de son grand-père, dit avoir découvert autre chose, lorsqu’il a vu l’exposition.

« Il a eu l’impression d’entrer dans son esprit », a relaté Annabelle Mauger.

Imagine Picasso offre une expérience différente de celle des musées.

« On quitte le côté académique de l’œuvre pour y entrer autrement. C’est pour donner envie d’aller voir ses toiles et découvrir l’œuvre de Picasso. »

► Imagine Picasso est présenté jusqu’au 6 septembre au Centre des congrès de Québec.