Suis-je en train de me faire avoir?

Seule et m’ennuyant durant la pandémie, j’ai commencé à communiquer par internet avec un ressortissant maghrébin. Cet homme délicat a réussi à charmer mon cœur, moi qui ne suis pas encline à me laisser séduire par le premier venu.

Au fil de nos communications, on est entrés sur le chemin de l’intimité et il m’a avoué qu’il sentait que j’étais en train de devenir la femme de sa vie, lui qui ne souhaitait plus s’engager avec personne depuis l’échec de son mariage.

De fil en aiguille, il m’a demandé si j’accepterais de venir le rencontrer dans son pays quand les conditions sanitaires le permettraient afin de faire connaissance avec sa famille et de voir d’un peu plus près si on pouvait s’entendre.

J’ai parlé de ça avec une amie qui est très craintive et qui m’a mise en garde contre ce genre de séducteur qui n’en voudrait, selon elle, qu’à mon portefeuille. J’ai pensé qu’elle me disait ça parce qu’elle était jalouse de ce qui était en train de m’arriver et je me suis faite plus discrète sur mes échanges avec mon correspondant. Mais comme il vient tout juste de me dire qu’il se sent serré dans ses finances et qu’un prêt de 500 $ US le dépannerait, je me demande si je devrais me méfier.

Amoureuse, mais pas dupe

Je suis convaincue que c’est la première étape d’une escalade et que vous devriez cesser toute correspondance avec ce qui me semble être un bel arnaqueur. Fiez-vous à votre amie.