Une première depuis 1997 pour le soccer canadien?

La formation canadienne de soccer masculin pourrait accéder à la phase finale des qualifications de la CONCACAF en prévision de la Coupe du monde 2022 si elle tient le coup contre Haïti, mardi soir.

Ayant vaincu ses rivaux 1 à 0 dans le match aller de cet affrontement de deuxième tour qualificatif, samedi à Port-au-Prince, l’équipe de l’unifolié évoluera sur le terrain du Fire de Chicago et un résultat favorable lui permettrait d’accéder au tour ultime pour la première fois depuis 1997. Elle rejoindrait aussi les pays de pointe de la région – les États-Unis, le Mexique, le Honduras, le Costa Rica et la Jamaïque – au sein des nations participantes. Deux autres pays compléteront le groupe de concurrents.

Maintenant, pour les hommes de l’entraîneur-chef John Herdman, il s’agira surtout d’éviter le piège dans lequel le Canada est tombé en quart de finale de la Gold Cup 2019. Confrontés à leurs adversaires des Caraïbes, ils avaient pris les devants 2 à 0 avec deux buts en 10 minutes avant de s’effondrer en seconde demie, durant laquelle ils avaient cédé trois fois pour subir l’élimination.

Aussi, Herdman admettait avant le premier duel de la série que les troupes étaient bien motivées à faire oublier cette débandade.

«En gros, on revoit Haïti et c’est le rendez-vous qu’on attendait depuis deux ans, avait-il dit il y a quelques jours, par le biais de propos diffusés sur le site de la Major League Soccer. Et que ça se passe en Haïti ou à Tombouctou, c’est tellement important pour les gars. Nous les affrontons deux fois et on peut laisser derrière tout le mauvais survenu deux ans auparavant, tout en montrant le chemin parcouru par ce groupe.»

Une étape franchie

Déjà, le Canada a passé un test digne de ce nom en prenant l’avance en territoire hostile grâce au but de Cyle Larin tôt dans la rencontre initiale. Il suffit de continuer, d’autant plus que ce sera aux Haïtiens d’attaquer pour tenter de combler le retard.

«Nos joueurs ont montré qu’ils peuvent trimer dur pour réussir. Dans le passé, ils ont été critiqués pour des performances peu convaincantes et nous venons de jouer à un des endroits les plus durs que je n’ai jamais vus. Là, nous serons à Chicago avec le contrôle de notre destinée», a indiqué Herdman.

-Le Canada ne compte qu’une participation au Mondial dans son histoire. Il s’était qualifié pour le tournoi présenté au Mexique en 1986.