Vladimir Guerrero fils dominant aussi sur les bulletins de vote

Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils connaît une saison exceptionnelle et le public semble de cet avis, car il est l’athlète ayant reçu le plus de votes dans les grandes ligues de baseball jusqu’ici, en prévision du match des étoiles qui aura lieu le 13 juillet au Coors Field de Denver.

Les ligues majeures ont ainsi diffusé les premiers résultats hebdomadaires du scrutin, lundi, et le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal Vladimir Guerrero a reçu 857 956 voix. À sa position dans l’Américaine, son plus proche poursuivant est Jose Abreu (146 549), des White Sox de Chicago. Parmi ceux évoluant à une autre position, le plus populaire après le joueur des Jays – ligues Nationale et Américaine confondues – est le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils (834 287).

Par ailleurs, un autre représentant de la formation torontoise est en tête de sa catégorie. Au deuxième but, Marcus Semien (561 326) détient une bonne avance sur Jose Altuve (329 783), des Astros de Houston.

Selon toute vraisemblance, Guerrero fils participera à sa première classique des étoiles en carrière. Toutefois, il avait impressionné durant le concours de circuits en 2019 avec 91 longues balles pour l’ensemble de la soirée, incluant 40 en demi-finale. Cette saison, il domine les majeures avec 21 coups de quatre buts, deux de plus que Fernando Tatis fils, des Padres de San Diego.

Les partisans peuvent voter en ligne d’ici le 24 juin.

