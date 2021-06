Voici un accord parfait pour les grillades sur BBQ cet été

Le soleil plombe de tous ses feux dans la majestueuse vallée du Douro au Portugal, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il n’est d’ailleurs pas rare que le mercure y grimpe au-delà de 35°C. En cette période caniculaire québécoise, servir un verre de vin Rufo légèrement rafraîchi, en accompagnement de grillades sur le barbecue, est tout indiqué!

Vale D. Maria Rufo Douro 2018

16,95 $ - Code SAQ: 13882524 – 15 % - 2,2 g/L

Élaboré à parts égales de touriga franca et de touriga nacional, deux cépages emblématiques du Douro, souvent utilisés pour la production de portos, ce vin est d’un rapport qualité-prix imbattable. Le touriga franca apporte ici volume, corps, arômes de fruits rouges et une belle acidité, alors que le touriga nacional complète avec des notes florales et une élégance qui séduiront à coup sûr.

Un vin rouge ample et généreux, dont la vigueur tannique et les goûts de fruits rouges et de fines herbes procurent une agréable sensation de fraîcheur en bouche.

Servez-le frais, autour de 15°C, avec des saucisses au fenouil, du poulet grillé, des cailles au piri-piri ou une bavette saignante. Les tanins fins, mais bien présents du Rufo en feront le vin idéal pour cette pièce de bœuf.

Essayez aussi, en accompagnement, des aubergines et des champignons portobellos grillés, nappés d’huile d’olive, de poivre moulu et d’un trait de vinaigre de vin rouge. Accompagnez le tout de fromage halloumi grillé et vous avez devant vous l’apéro végétarien parfait!

Là où tout a commencé

En 1996, Cristiano et Joana van Zeller ont acquis la Quinta Vale D. Maria, qui appartenait à la famille de Joana, située dans la vallée du Douro, au long de la rivière Torto, au sud-est de la pittoresque petite ville de Pinhão.

Convaincu de son grand potentiel, Cristiano van Zeller s’est dédié avec soin au domaine Quinta Vale D. Maria. Quelques années plus tard, le vin Quinta Vale D. Maria a été primé par le célèbre dégustateur de vins, Robert Parker, avec la plus haute distinction (96 points) attribuée jusque là à un vin rouge portugais. Depuis, le domaine est reconnu internationalement pour la qualité de ses vins complexes et ses portos.

Parmi les vins Quinta Vale D. Maria, le vin Rufo est l’essence de la vallée du Douro. «Rufo», qui signifie tambour en portugais, était traditionnellement utilisé dans la région du Douro afin de rythmer les vendanges et annoncer l’arrivée des raisins dans les caves.

En 2017, Aveleda, domaine familial depuis 1870, acquiert Quinta Vale D. Maria.

La finesse, la longueur en bouche et la complexité aromatique du Rufo sont en grande partie attribuables au terroir unique dont le vin est issu.