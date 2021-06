DESORMEAUX, Roger



À Montréal, le 5 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roger Desormeaux. Il est parti rejoindre, son épouse Réjeanne Déangelis, décédée l'an dernier.Il laisse dans le deuil sa soeur Irène et son frère Yves, ses belles-soeurs et son beau-frère Yvon, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. Il a rejoint sa soeur Thérèse et ses frères Armand, Jean, Rolland et Guy.Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (notamment port du masque et distanciation), la famille recevra les condoléances au complexe :vendredi le 18 juin 2021 dès 13h00. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h00 au salon même. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Cimetière St-Vincent-de-Paul.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHUM.