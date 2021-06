SANTERRE, Claudia



À l'hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil, le 20 mai 2021 est décédée à l'âge de 51 ans Mme Claudia Santerre, conjointe de Mario Langlois.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Keven Marchand, Frédérique Marchand, Xavier Langlois et Edouard Langlois, sa petite-fille Sam, ses parents Gaétan Santerre (Joan Rogers), son frère Shone Santerre (Manon), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlois: Richard (France) et Colette (Michel), neveux et nièces.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 19 juin de 13 à 17 heures. Les restrictions de la santé publique en vigueur à cette date s'appliqueront.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES, 450-583-3511