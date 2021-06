RUEL, Joël



À Gore, le 14 juin 2021, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Joël Ruel, époux de Mme Lise Roy et fils de feu Conrad Ruel et de Aline Collin.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil sa belle-fille Johanne (Dany), son petit-fils Anthony, sa soeur Lise, ses frères: Rénald (Nicole), Harold (Lisette) et Valère (Gabriella), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 juin de 10h à midi et de 14h à 16h au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉST-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.