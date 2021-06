THÉRIAULT, Fernand



À son domicile de Montréal, le samedi 12 juin 2021 est décédé, à l'âge de 91 ans, Fernand Thériault. Il rejoint son épouse Fernande Dumont décédée en 2018.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal, sa petite-fille Emmanuelle, ses arrière-petites-filles Amélie, Jasmine et Erika, son arrière-arrière-petite-fille Aluna, sa compagne des dernières années Gilberte Beaulieu, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 20 juin dès 10h. La célébration des funérailles suivra en la chapelle à 12h.Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait à la Fondation québécoise du cancer.