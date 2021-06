DUBEAU, Nicole



À Longueuil le 26 mai 2021 à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Nicole Dubeau.Elle laisse dans le deuil ses trois fils, Guillaume, Grégoire, Gabriel et leurs conjointes, sa soeur Sylvie, ses frères Ronald, Pierre, Alain et leurs conjoint, conjointes, sa petite-fille, Cassiopée, son compagnon Zaccharia ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera jeudi le 17 juin 2021 de 16h à 17h30 et de 18h30 à 20h suivi d'une cérémonie hommage en toute intimité qui sera célébrée en la chapelle à 20h pour la famille proche seulement. Merci de votre compréhension.Les services funéraires ont été confiés à la: