Au cœur de l’orchestre

Mercredi soir et jeudi, dix groupes de dix personnes pourront faire un parcours immersif au Lion d’Or en compagnie de la fanfare Pourpour. Obligé de se réinventer avec la pandémie, l’orchestre de 19 musiciens a eu l’idée de ce spectacle événementiel.

Ayant vu le jour au milieu des années 1990, la fanfare Pourpour a parcouru le monde et joué dans de nombreux festivals. Habituée de se produire au Lion d’Or à Montréal, la troupe devait y présenter l’automne dernier son nouveau spectacle, Les nacelles de Pourpour au cœur du Lion, dont une première version avait été jouée en 2018 sur l’Esplanade de la Place des Arts.

Avec l’arrivée de la pandémie, une nouvelle formule réimaginée en parcours immersif avait été mise sur pied. Le spectacle, prévu en novembre lors de Coup de cœur francophone, avait toutefois été annulé en raison du reconfinement.

C’est finalement mercredi soir et jeudi que la fanfare, accompagnée de sept danseuses, retrouvera son public.

« Ça fait plus d’un an qu’on n’a pas joué, dit l’accordéoniste Lou Babin, membre de la première heure de la Pourpour. Ce seront des retrouvailles pour l’orchestre et le public. On est excités de faire ce show-là. »

Impressionnant et touchant

Au Lion d’Or, les groupes de dix spectateurs entameront leur parcours à 15 minutes d’intervalle. D’une durée d’une quarantaine de minutes, le parcours les amènera dans différents lieux du cabaret. La distanciation sociale sera respectée à chaque endroit. « Tous les musiciens joueront de façon acoustique, indique Lou Babin. Au Lion d’Or, ce sera assez impressionnant et touchant, j’espère. Les gens seront au cœur d’un orchestre, au cœur de la danse. Ce sera un spectacle très spécial ».

En tout, ce sont au maximum 200 personnes qui pourront assister aux 20 représentations cette semaine. Si tout se passe bien, la fanfare Pourpour se verrait bien présenter ce parcours dans d’autres lieux inusités.

« C’est un spectacle qui pourrait bien se jouer en scène extérieure, dit la musicienne. C’est une fête de la musique et de la danse. Je pense que ça pourrait aussi intéresser d’autres salles ailleurs au Québec. »

► Le parcours Les Nacelles de Pourpour au cœur du Lion, avec la fanfare Pourpour et les danseuses de la compagnie des Sœurs Schmutt, aura lieu mercredi soir et jeudi au Lion d’Or. cabaretliondor.com