CH : Dominique Ducharme garde confiance

Au lendemain d’une défaite de 4 à 1 pour amorcer la série de troisième tour face aux Golden Knights de Vegas, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme garde confiance, mais on sent qu’il aimerait beaucoup pouvoir compter sur le retour au jeu du défenseur Jeff Petry.

• À lire aussi: Les cinq cartes du match

• À lire aussi: La faute aux punitions

«C’est l’un de nos meilleurs défenseurs, peu importe l’équipe contre laquelle on joue, a convenu Ducharme, mardi, durant son point de presse. C’est un joueur important pour nous.»

«Il est trop tôt pour parler de la formation en vue de demain (mercredi), a par ailleurs noté Ducharme. Les joueurs vont aller sur la glace, dont Petry, et on va évaluer chaque joueur, selon comment ça va se passer.»

Le Canadien et les Golden Knights ont à nouveau rendez-vous à Vegas, mercredi, pour un deuxième duel. Rappelons que Petry, blessé à la main droite, a raté le quatrième et dernier match de la série précédente contre les Jets de Winnipeg avant d’être tenu à l’écart pour le match initial face aux Golden Knights.

«C’est toujours difficile quand on perd un joueur-clé et Jeff a été fantastique pour nous cette saison, a reconnu à son tour le défenseur Ben Chiarot. Les Golden Knights représentent une équipe qui patine bien et Jeff est un bon patineur. C’est un gros trou à combler pour nous.»

Au niveau des effectifs, Ducharme n’écarte aucune option, dont celle de revoir l’attaquant Tomas Tatar.

«On en a parlé depuis le début, on a une profondeur qui joue en notre faveur. Éventuellement, ça peut être un joueur qui va rentrer dans la formation», a indiqué Ducharme, à propos de Tatar.