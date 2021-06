Changement à la constitution : le Bloc (re)tentera sa chance

Le Bloc québécois a relancé le bal de la reconnaissance québécoise à Ottawa, mardi matin, en déposant une motion similaire à celle qui a récemment échoué aux Commmunes, mais, cette fois, sous une nouvelle mouture: les députés fédéraux devront se prononcer individuellement.

Essentiellement, la motion, dont le vote aura lieu mercredi, relaie les mêmes propositions que le projet de loi 96 du gouvernement Legault: que le Québec puisse modifier seule sa portion de la constitution de 1867, qu’il puisse y inscrire que les Québécois forment une nation et que le français y est la seule langue officielle et commune.

Le 26 mai, une première tentative bloquiste avait été soumise à un vote par consentement unanime. C’est l’ancienne ministre libérale de la Justice Jody Wilson-Raybould qui avait défait de sa seule voix l’initiative du Bloc.

Mme Wilson-Raybould, aujourd’hui députée indépendante, avait apostrophé ses collègues sur Twitter, «consternée» qu’elle était de voir que la «partisanerie» pouvait conduire les députés «à mettre de côté les normes juridiques les plus fondamentales (et leur gros bon sens) et à essayer d'éviter de débattre de questions constitutionnelles déterminantes».

Avec cette deuxième tentative, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet dit vouloir «démasquer» les députés qui n’appuient pas réellement le projet de loi québécois.

Le député libéral Anthony Housefather a tenté sans succès d’amender la motion en y ajoutant la mention «dans un Canada uni» et avec une note sur le droit de la minorité anglophone de la province.

M. Blanchet s’attend à ce qu’une importante majorité d’élus fédéraux ne s’opposent pas à la motion. Dans les faits, les partis ont tous manifesté d’une manière ou d’une autre leur appui à la motion, comme ils l’avaient déjà fait à la mi-mai.

Ceux-ci, et surtout les libéraux et les néodémocrates, insistent toutefois sur la portée «symbolique» de la reconnaissance du Québec dans la constitution.

Mais pour le chef bloquiste, la question est d’importance capitale puisqu’elle est au coeur de la dernière journée d’opposition de la session parlementaire.