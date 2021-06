Christine Labrie nouvelle leader parlementaire de QS

Québec solidaire (QS) a annoncé mardi la nomination de la députée Christine Labrie au poste de leader parlementaire, en remplacement de Gabriel Nadeau-Dubois.

«Elle possède les qualités essentielles d'une bonne leader parlementaire: elle pourra construire des ponts avec les autres partis lorsque le bon fonctionnement du Parlement l'exige et elle saura défendre fermement ses collègues solidaires lorsque nécessaire», a commenté le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

La députée solidaire qui occupera son poste début août aura donc la mission de suivre les dossiers et de négocier les projets de loi lors de la prochaine rentrée parlementaire en septembre.

«Je vais veiller à ce que les préoccupations que les citoyens nous partagent se reflètent dans les travaux de l’Assemblée nationale, et que la parole qu’ils nous transmettent sur le terrain soit entendue et écoutée par le gouvernement», a réagi pour sa part Mme Labrie.

La députée solidaire de 33 ans devient la cinquième femme à occuper le poste de leader parlementaire au Québec.

