COVID-19: au moins 1522 épisodes de réinfections présumées recensés au Québec

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a recensé au moins 1522 épisodes de réinfection présumées à la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie.

L’organisme a publié, mardi, ses premières données sur les cas de réinfection au SRAS-CoV-2.

Les cas de réinfection sont peu fréquents au Québec et représentent moins de 1% de toutes les infections, selon l’INSPQ.

