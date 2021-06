Des athlètes et des citoyens mis en valeur

À moins de 40 jours des Jeux de Tokyo, le Comité olympique canadien (COC) a lancé, lundi, sa campagne de marque d’Équipe Canada sous le thème La gloire vient de partout.

Pour la troisième fois de sa carrière, la plongeuse Jennifer Abel est l’un des visages de la campagne du COC. En plus de la dizaine d’athlètes, la campagne met en lumière les accomplissements d’un pompier, d’un enseignant et d’une entraîneuse de boxe pour les personnes en détresse, des gens inspirants dans leur communauté.

« Pas besoin d’aller aux Jeux pour atteindre la gloire si tes objectifs et tes valeurs sont olympiques, a affirmé Abel qui prendra part à ses quatrièmes Jeux olympiques à Tokyo. Le message de gloire touche tous les Canadiens et peut aussi inspirer les gens à l’échelle internationale. Plusieurs athlètes auraient pu être choisis pour la campagne et je suis vraiment choyée d’avoir été retenue. »

Abel se rappelle ses débuts. « J’ai commencé à plonger à l’âge de cinq ans grâce à mon frère, mais tout de suite après avoir effectué mon premier plongeon, j’ai su que c’était mon sport. J’ai appris au fil des années que le véritable objectif dans le sport et dans la vie est de devenir une meilleure version de soi. C’est ce à quoi je me conforme chaque jour. À mes yeux, c’est ce que la gloire représente et c’est l’approche que j’adopte en route vers Tokyo pour atteindre de nouveaux sommets personnels. »

Auteure de 19 points dans la finale du tournoi de qualification de la FIBA, Kia Nurse abonde dans le même sens.

« J’ai grandi dans une famille d’athlètes et j’ai appris que la gloire ne se limite pas au terrain, à la patinoire ou au court, a-t-elle souligné dans le communiqué du COC. C’est aussi la façon dont vous vous comportez après une grosse défaite ou une belle victoire. Je suis emballée de faire partie d’une campagne qui célèbre les athlètes qui s’appuient sur les valeurs et reconnaît l’inspiration que sont les Canadiens qui nous dynamisent dans la poursuite de la gloire. »

De gros noms

Félix Auger-Aliassime (tennis), Annie Guglia (planche à roulettes), Ellie Black (gymnastique artistique), Andre De Grasse (athlétisme), Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan (volleyball de plage), Skylar Park (taekwondo) et Damian Warner (athlétisme) complètent la distribution.

Les trois Canadiens qui se joignent aux athlètes dans cette campagne sous le thème La gloire vient de partout sont Shawn Morris, un résident de London qui a décidé de devenir pompier après avoir vu les premiers répondants intervenir lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York ; la Torontoise Miranda Kamal, victime d’une agression à l’adolescence, qui a débuté la pratique de la boxe dans le cadre de son processus de guérison avant d’ouvrir un gymnase où elle offre des sessions gratuites à des jeunes de milieux à risque et Lee Martin, enseignant au primaire à Thunder Bay, qui aide les jeunes et les communautés de milieux défavorisés. En 2018, il a reçu le prix du premier ministre des mains de Justin Trudeau pour son excellence dans l’enseignement.