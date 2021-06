Des lieux plus confortables pour des patients en soins palliatifs

Les patients de l’Hôpital Cité-de-la-Santé qui avaient été déménagés vers un hôtel se retrouvent finalement dans l'ancien CHSLD Résidence l'Éden, à Laval.

Rappelons que cette résidence avait fermé en octobre 2020 après la publication d'un rapport de la Protectrice du citoyen.

Le bâtiment a depuis été acheté par un promoteur privé et est loué par le CISSS de Laval. L'endroit a été rebaptisé Installations Vieux Moulin.

Les patients qui ont été déménagés le mercredi 9 juin dernier sont en soins palliatifs ou ne nécessitent pas de soins aigus.

«Après les rénovations dans deux semaines, nous allons avoir une capacité d’environ 44 patients, autant au niveau des soins palliatifs que de la clientèle qui n’a pas besoin de soins aigus», a expliqué Sébastien Rocheleau, directeur adjoint aux soins infirmiers au CISSS de Laval.

Pendant la crise de la COVID, il manquait des lits à l’Hôpital Cité-de-la-Santé. Ce nouvel endroit aide donc à offrir des soins à davantage de patients.

«Ça nous permet d’aller chercher plusieurs lits d’hospitalisation dont on pourrait avoir besoin. On a des milieux beaucoup plus adaptés pour cette clientèle-là», note M. Rocheleau.

Lorraine Cloutier, une femme paralysée du côté droit et dont les paroles sont incompréhensibles en raison d’une tumeur cancéreuse au cerveau, fait parti des patients transférés dans le nouvel établissement.

«C’est parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça. Les employés sont dévoués... on ne peut pas avoir mieux! On était à l’hôtel avant. C’était les mêmes employés, les soins étaient aussi bons, mais l’environnement n’était pas pareil. Ici, on a un petit parc à côté pour sortir. La rivière est juste à côté, les oiseaux chantent», a commenté son conjoint, Yvon St-Denis.