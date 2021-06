Les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et du Centre-du-Québec passeront en zone verte dès le 21 juin.

• À lire aussi: COVID-19: 105 nouveaux cas et six décès de plus au Québec

• À lire aussi: Déconfinement: la Capitale-Nationale pourrait passer en zone verte plus tôt que prévu

Plus de détails à venir...