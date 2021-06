Don au Parti conservateur du Québec: Claire Samson exclue du caucus de la CAQ

La députée d’Iberville, Claire Samson, s'est retirée du caucus de la Coalition Avenir Québec à la suite d’un don qu'elle a effectué au Parti conservateur du Québec dirigé par Éric Duhaime.

Le président du caucus du gouvernement, Mario Laframboise, a annoncé la nouvelle mardi.

«Alors que nous demandons des efforts considérables aux Québécois depuis plus d’un an dans cette lutte contre le virus, nous ne pouvons tolérer qu’une députée de notre caucus appuie financièrement une autre formation politique qui conteste et rejette la science et les mesures sanitaires en place», a-t-il souligné, en ajoutant que sa formation ne fera pas d’autres commentaires.

Mme Samson est la deuxième députée caquiste à quitter le caucus du parti depuis que la formation est au pouvoir. Visé par une enquête formelle de l’Unité permanente anticorruption, le député Louis-Charles Thouin avait également annoncé, le 30 mars dernier, son retrait du caucus.