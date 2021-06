Du soccer mur à mur

Après un an d’attente, l’Euro 2020 a finalement pu s’amorcer malgré un contexte pandémique toujours présent. Ce sont l’Italie et la Turquie qui ont eu l’honneur de lancer les festivités, il y a quelques jours. De lancer cette grande fête du soccer qui permettra aux amateurs de vivre leur passion intensément cet été.

Et on l’attendait avec enthousiasme cet Euro. Pour les partisans du ballon rond, ce sera l’opportunité de pouvoir être témoin de matchs d’une très grande qualité dans le cadre d’une compétition au calibre extrêmement relevé.

Et je lance ce message à tous les jeunes joueurs de soccer. Je leur suggère de regarder les rencontres pour obtenir certaines références, pour observer le calibre de jeu. Je les encourage à regarder ces duels en tant que joueurs et non en tant que partisans, car c’est une dimension de leur développement, et d’essayer de voir les détails dans le déroulement de la partie.

Outre cela, ce sera un grand été et je suis sûr que les partisans seront satisfaits de la grande dose de soccer qui leur sera servie.

Personnellement, j’ai hâte de voir les joueurs démontrer toutes leurs habiletés et les équipes qui seront en mesure de maintenir de bonnes performances pour se rendre loin dans la compétition.

Oui, il y a des favoris, mais somme toute, la compétition est ouverte. Il y a plusieurs équipes qui seront en mesure de se rendre jusqu’au bout et je ne crois pas qu’il y aura des surprises de taille. Il y a l’Angleterre et la Belgique, qui ont la parfaite opportunité de gagner un trophée d’importance. Il y a la France, l’Italie et quelques autres aussi.

Un petit mot pour discuter de ce qui est arrivé au Danois Christian Eriksen, qui a subi un malaise sur le terrain contre la Finlande. On parle toujours des joueurs, mais il y a également les humains. Ce qui s’est passé est très difficile à vivre. Malheureusement, même les athlètes en grande forme physique peuvent avoir des troubles médicaux. Ce qui est arrivé est très dramatique, surtout pour le joueur en question, mais pour tous les autres également. C’est extrêmement difficile de continuer.

Du repos pour le CF Montréal

Un repos de plus de trois semaines peut être bizarre pendant une saison, mais c’est ce qui arrive lorsqu’une grande compétition internationale comme l’Euro se met en branle.

Ce genre de pause amène toujours du positif, mais du négatif également. Avec la situation pandémique que nous connaissons, j’ai la conviction que ce repos peut s’avérer positif, surtout d’un côté psychologique. Certains joueurs qui n’ont pas eu le temps de voir leur famille pourraient obtenir la chance de reconnecter avec la cellule familiale et ça pourrait leur faire un grand bien.

Et pour l’ensemble du personnel technique de l’équipe du CF Montréal, donc pour Wilfried Nancy et compagnie, ça leur donne l’opportunité de travailler sur certains détails et de réfléchir sur l’effectif à utiliser pour le reste de la saison. Lors de ces huit premières parties, le nouvel entraîneur-chef faisait assurément une évaluation de ses hommes. Mais il est là pour gagner et voulait avoir une meilleure idée des joueurs et du collectif en situation de match.

Deux aspects à travailler

Bien sûr, les joueurs ne seront probablement pas heureux d’enchaîner les entraînements, mais c’est efficace pour travailler sur le collectif. Le CF Montréal n’a pas beaucoup d’athlètes en ce moment avec les équipes internationales, donc, c’est presque tout le monde qui est là pour travailler.

Et le XI montréalais doit mettre l’accent sur deux choses. Il doit tout d’abord trouver le moyen de marquer plus de buts par rapport aux opportunités qu’ils ont en étant plus efficaces dans la boîte offensive. Et puis, il doit faire un meilleur boulot dans la boîte défensive, sur les centres et les coups de pied arrêtés. Sommairement, entre les deux zones, ce n’est pas si mauvais.

Au final, les joueurs seront en mesure de travailler sur le côté physique et de préparer leur corps pour le reste de la saison en MLS, qui s’annonce intense.

Tout comme l’été d’ailleurs. Et ce n’est pas le partisan qui va s’en plaindre.