Euro: courte victoire de la France

On attendait beaucoup de l’entrée en scène du groupe F, mardi, et ce fameux groupe de la mort n’a pas déçu avec un très bon match entre la France et l’Allemagne remporté 1 à 0 par les Bleus et une victoire à l’arraché du Portugal sur la Hongrie malgré le pointage de 3 à 0.

La France et le Portugal partagent donc le premier rang du groupe après une journée de compétition.

Et la France peut dire merci à une bévue de l’arrière central Mats Hummels qui a marqué contre son camp après un tir de Lucas Hernandez à la 20e minute.

Cela dit, la France s’est offert de nombreuses menaces, dont un poteau frappé de plein fouet par Adrien Rabiot.

Cette rencontre serrée a livré tout ce qu’on attendait d’elle et donne envie de voir quelle sera la suite des choses dans ce groupe qui fera au moins un malheureux au terme de cette phase préliminaire.

Bonnes performances

L’Équipe de France, même si elle a subi les attaques allemandes en fin de match, a disputé une rencontre satisfaisante devant la foule de Munich.

Paul Pogba a été particulièrement bon dans ses services pendant que Kylian Mbappé a usé de sa vitesse pour se moquer de la défense adverse à quelques reprises.

Mais les Français vont sans doute pester contre la révision vidéo, qui s’est retournée deux fois contre eux en fin de rencontre. Une première fois quand un tacle très serré sur Mbappé semblait valoir un tir de pénalité qui n’a pas été accordé et une autre quand, après un but magnifique de Karim Benzema, on a décrété qu’il y avait hors-jeu, ce qui était d’ailleurs le cas.

Parlons-en de Benzema, qui disputait un premier match en bleu depuis le 8 octobre 2015. Il est loin d’avoir démérité en disputant un fort match.

On a aussi eu droit à un moment de frayeur quand Benjamin Pavard a été frappé accidentellement au visage par le genou très haut de Robin Gosens. Sonné, il est tout de même resté dans le match, ce qui est insensé.

Doublé de Ronaldo

Dans le premier match de la journée, on a bien failli avoir droit à une surprise, mais le Portugal n’aura finalement eu besoin que de 10 minutes et un doublé de Cristiano Ronaldo en fin de match pour battre la Hongrie 3 à 0.

On se dirigeait vers un verdict nul très mérité par les Hongrois qui ont trimé dur quand le ciel leur est tombé sur la tête.

Dans une action qui ne partait de rien et qui s’est déroulée au ralenti, un tir de Raphaël Guerreiro a dévié sur le talon du défenseur Willi Orban pour tromper Peter Gulacsi à la 84e minute.

Orban s’est ensuite rendu coupable d’une faute dans sa surface qui a mené à un tir de pénalité que Ronaldo a converti à la 87e minute, marquant son 105e but international, ce qui est phénoménal.

Mais le Portugais n’en avait pas terminé des Hongrois et a ajouté un second but à sa fiche sur une superbe action individuelle pendant les arrêts de jeu (90+2).

Très serré

Devant 68 000 spectateurs entassés dans le Puskas Arena de Budapest, les Hongrois ont permis à leurs partisans d’y croire pendant longtemps malgré la sévérité du pointage.

En effet, on ne peut vraiment pas se fier à la marque finale afin de juger de la performance hongroise puisque les Magyars ont contenu le Portugal pendant l’essentiel de la rencontre, les limitant dans leurs visées offensives.

Teigneuse et volontaire, la Hongrie a donné de réels maux de tête aux Portugais, étant même la première à faire vibrer les cordages sur un but de Szabolcs Schön qui a toutefois été rappelé pour cause de hors-jeu.

Brouillon en attaque

Les Portugais ont nettement dominé la possession de balle, mais ont obtenu peu de tirs.

Et d’ailleurs, signe que l’attaque n’était pas à son meilleur, tôt dans le match, Diogo Jota s’est amené plein axe avec deux défenseurs devant lui plutôt que de passer à Ronaldo qui était seul sur sa gauche.

Le Portugal a rendez-vous avec l’Allemagne samedi et un peu plus tôt, toujours samedi, la Hongrie affrontera la France.

Déjà des matchs cruciaux à l’affiche

Photo AFP

Il s’agit déjà d’une journée cruciale puisque les groupes A et B amorcent la seconde journée de compétition et que certaines équipes vont jouer leur tournoi.

C’est le cas de la Russie qui reçoit la Finlande à Saint-Pétersbourg dans la première rencontre de la journée.

Battus 3 à 0 par la Belgique lors de leur première sortie, les Russes doivent à tout prix aller chercher au moins un point s’ils ne veulent pas que tous leurs espoirs reposent sur leur dernier match contre le Danemark, la semaine prochaine.

De son côté, la Finlande a justement obtenu une victoire surprise sur les Scandinaves dans des circonstances pénibles. Et elle pourrait se qualifier pour le prochain tour à sa première présence au tournoi, un bel exploit.

Deux réalités

Dans le second match de la journée, on a droit à un affrontement entre deux pays qui ont des réalités bien différentes, le Pays de Galles et la Turquie qui s’affrontent à Bakou.

Avec un point acquis dans un verdict nul contre la Suisse, les Gallois ont une base sur laquelle bâtir. Une victoire et la qualification pour le prochain tour pratiquement dans la poche.

Les Turcs, eux, seront certainement animés par un plus fort sentiment d’urgence puisqu’une défaite les rapprocherait dangereusement de l’élimination.

Qui plus est, ils ont certainement été fragilisés par les trois buts accordés face à l’Italie.

Poursuivre le boulot

Dans le dernier match du jour, l’Italie reçoit la Suisse à Rome.

Les Italiens vont tenter de poursuivre le boulot bien amorcé au premier match. Si Ciro Immobile et Lorenzo Insigne connaissent le même genre de match, la Suisse pourrait passer un mauvais quart d’heure.

Quant aux Suisses, ils vont certainement vouloir grappiller au moins un point avant leur dernier match qui les opposera à la Turquie.

Le héros du jour

Photo AFP

Cristiano Ronaldo

C’est le genre de joueur qui n’a besoin que d’une chance pour transformer un match, alors imaginez quand on lui en donne deux. Avec une mince avance de 1 à 0, il a frappé deux fois en moins de cinq minutes à la toute fin de la rencontre pour permettre au Portugal d’avoir un différentiel encore plus avantageux.

Mercredi

9 h

Russie c. Finlande

Surprise de la première journée de compétition dans le groupe B, la Finlande est en bonne position. La Russie se doit de l’emporter si elle ne veut pas tout miser sur son dernier match la semaine prochaine.

12 h

Pays de Galles c. Turquie

Le Pays de Galles pourrait faire un énorme pas vers la ronde suivante en l’emportant. La Turquie est pour sa part à la recherche d’un premier point et d’un premier but. Pas une mince affaire contre les Gallois.

15 h

Suisse c. Italie

L’Italie est dans le siège du conducteur dans le groupe A et pourrait assurer son passage au prochain tour avec une seconde victoire mercredi. La Suisse va tenter d’engranger au moins un autre point pour que tout ne dépende pas uniquement de son dernier match contre la Turquie.