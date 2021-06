Doublé de Cristiano Ronaldo, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro

La vedette du Portugal Cristiano Ronaldo, qui a marqué sur penalty (86e) avant d’inscrire un doublé contre la Hongrie mardi à Budapest, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec un total de onze buts, soit deux de plus que le Français Michel Platini.

Après son penalty, Ronaldo a inscrit un second but en éliminant le gardien hongrois dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2e).

Ronaldo, meilleur buteur de Serie A cette saison (29 buts avec la Juventus) à l’âge de 36 ans, a marqué lors des cinq Championnats d’Europe auxquels il a pris part. Il devance désormais Platini, qui avait marqué ses neuf buts lors du seul Euro-84 en France.

Dans la Ferenc-Puskas Arena comble (environ 68 000 spectateurs), le quintuple Ballon d’or a également battu son propre record de matches joués dans un Euro (22) et marqué son 105e but en 176 sélections.

Mais la principale ambition du « serial buteur » portugais sur cet Euro sera de conserver le titre de 2016 remporté en France. Seule l’Espagne a réussi cette performance en 2008 et 2012.

« CR7 » pourrait alors ajouter un record supplémentaire à sa fabuleuse collection: un sixième Ballon d’or, qu’il n’a plus gagné depuis 2017, et égaler ainsi son grand rival argentin du FC Barcelone, Lionel Messi.

Le Portugal, tenant du titre, bat la Hongrie 3-0 avec un doublé de Ronaldo

La seconde affiche du groupe oppose en soirée l'Allemagne à la France à Munich (21 h, heure locale).