Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz : la naissance d'un nouveau segment

Ces dernières semaines, deux nouvelles camionnettes ont été dévoilées : les Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick. Fondamentalement différentes des très populaires For F-150, Chevrolet Silverado et Ram 1500, elles s’adressent à un à un public tout aussi différent.

En fait, ces deux modèles sont si différents des autres camionnettes offertes sur le marché qu'elles créent en quelque sorte une nouvelle catégorie de véhicules : celle des camionnettes compactes.

Pour décortiquer cette nouvelle gamme, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu le journaliste automobile Marc Lachapelle à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Une carrosserie monocoque

Destinées à un usage moins radical que les camionnettes pleine grandeur, les Santa Cruz et Maverick ne sont pas bâties sur un châssis en échelle. « La nouvelle Maverick est construite sur une carrosserie autoporteuse, c’est vraiment une monocoque. Même chose pour le Santa Cruz. Il partage son architecture avec le Tucson » énonçait Marc Lachapelle pour démontrer la différence fondamentale entre ces produits.

Concernant le Maverick, Marc Lachapelle a aussi souligné l'audacieuse décision de Ford d'offrir une motorisation hybride sur le modèle d'entrée de gamme. « On se retrouve avec une camionnette dont le profil est assez traditionnel, avec une silhouette anguleuse et qui a toute l’apparence d’une camionnette classique, mais qui est à roues avant motrices et à groupe propulseur hybride », analyse-t-il. Quant au moteur optionnel, il s’agit d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L qui lui arrive avec quatre roues motrices.

Une réaction américaine

Il faut remonter jusqu’au début des années 1980 pour assister à l’arrivée des premières camionnettes compactes américaines. Les constructeurs de Détroit réagissaient alors à l’engouement entourant les petites camionnettes japonaises.

« On va présumer qu’ils [les Américains] se sont réveillés quand ils ont vu les chiffres de vente et qu’ils ont constaté que Toyota et Datsun connaissaient une certaine réussite avec les camionnettes compactes », a lancé M. lachapelle en riant. « À mes yeux, c’est vraiment Datsun qui a donné le coup d’envoi et qui les a réveillés le plus solidement en lançant le fameux « King Cab », soit la première camionnette compacte à cabine allongée. C’était un trait de génie! », a-t-il poursuivi.

Des débuts professionnels avec les petites camionnettes

Si Marc Lachapelle a été invité à commenter le dévoilement de ces deux nouveautés dans l’univers de la camionnette, ce n’est pas un hasard. En effet, cet érudit de l’automobile a débuté sa collaboration au Guide de l’auto alors que les premières camionnettes compactes américaines débarquaient sur le marché.

« Jacques Duval n’aimait vraiment pas les camions et tout ce qui ressemble à ça. Denis Duquet et lui étaient déjà bien occupés avec les automobiles. Ils ont cherché, justement avec l’avènement des camionnettes compactes américaines, quelqu’un qui s’occuperait d’une section spéciale. Pour faire une histoire courte, je me suis retrouvé à faire une vingtaine d’essais pour ma première participation officielle au Guide de l’auto, dont une section dédiée aux camionnettes compactes. Et le reste, ça fait partie de ma petite histoire » a-t-il raconté avec nostalgie.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du dévoilement d’un aperçu de la Honda Civic à hayon, de l’annonce de la date de présentation de la nouvelle Nissan Z et du dévoilement du Kia Sportage 2023.

Essai routier

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur le Volkswagen ID.4.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant l’action collective contre Nissan et ses transmissions à variation continue, l’achat d’un véhicule pour une famille de six individus et le remplacement d’un Buick Encore par un Buick Encore GX.

