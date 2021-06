Infrastructures sportives: Québec débloque des fonds

Le gouvernement du Québec a débloqué une enveloppe de 10 millions $ pour les municipalités de moins de 10 000 habitants exclusivement, pour leur permettre d’améliorer leurs infrastructures sportives.

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest en a fait l’annonce mardi matin à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie.

«Que ce soit pour la construction, la rénovation ou la mise aux normes de plateaux sportifs de petite envergure comme des modules de jeux, une patinoire ou un terrain de pickleball par exemple, les municipalités peuvent déposer leurs projets», a indiqué la ministre Charest.

En plus des petites municipalités elles-mêmes, les MRC, les organismes sans but lucratif et les coopératives peuvent également soumettre leurs idées. Un maximum de 100 000 $ par projet retenu sera alloué. L’appel d’offres de projets est ouvert jusqu’au 20 août prochain.

«C’est un programme qui est bienvenu parce que nous avons parfois de la difficulté à nous qualifier, ce programme répondra à nos besoins et des projets d’infrastructures sportives chez nous, il n’en manque pas», a commenté le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin.