Ivanhoé Cambridge prête 780 M$ pour un projet à Toronto

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Ivanhoé Cambridge, a annoncé l’octroi d’un «prêt vert de construction» record de 780 millions $ pour un projet immobilier à Toronto.

L’argent consenti, en partenariat avec Hines, vise à financer la construction de la phase II du CIBC Square, au 141 Bay Street en plein cœur de la métropole ontarienne.

Cette nouvelle tour à bureaux doit être construite de façon à obtenir une certification LEED platine. Afin de limiter au maximum son empreinte écologique, le bâtiment sera même équipé de façon à pouvoir capter et filtrer l’eau souterraine afin de pouvoir alimenter ses toilettes.

Le 141 Bay Street «sera directement relié à la gare Union et disposera de plus de 500 places pour ranger des vélos ainsi que de douches afin d'inciter les occupants à opter pour des moyens de transport à plus faible impact», a-t-on ajouté.

«Comme nous avons été la première société immobilière canadienne à avoir émis des obligations vertes en 2019, nous sommes déterminés à innover de nouveau en mettant en place le plus important prêt vert de construction dans l'histoire du marché canadien», s’est réjoui le chef des finances et de la performance d'affaires d'Ivanhoé Cambridge, Simon Lauzier, par communiqué

