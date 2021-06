Karl Alzner n’a pas dit son dernier mot

Même s’il n’a pas joué du tout cette saison, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Karl Alzner est très motivé à poursuivre sa carrière, où que ce soit.

Après trois saisons difficiles dans l’organisation du Tricolore – les deux dernières principalement au sein de la formation du Rocket de Laval dans la Ligue américaine –, Alzner a vu les deux dernières années de son contrat de 5 ans et 23,125 millions $ être rachetées.

Alzner a ainsi récolté un but et 13 points en 95 parties avec le Tricolore depuis le début de la saison 2017-2018, montrant un différentiel de -7. Avec le club-école, il a totalisé deux filets et 19 points en 87 rencontres. Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’arrière estime malgré tout qu’il lui reste encore beaucoup de choses à offrir à une équipe.

«Je suis ouvert à tout, prêt à aller n'importe où, a-t-il dit à Elliott Friedman, du réseau Sportsnet, lundi. J'ai quelque chose à prouver, et si quelqu'un cherche un joueur [dans cette situation], je serai ce gars.»

Dans cette optique, Alzner a l’intention de s’entraîner avec un gros de joueurs réguliers de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Kelowna cet été, comme il l’avait fait cet automne avec le capitaine du Tricolore Shea Weber, Joel Edmundson, Tyler Myers et Curtis Lazar, entre autres.

En carrière, Alzner a obtenu 20 buts et 130 points en 685 parties avec les Capitals de Washington et le Bleu-Blanc-Rouge.