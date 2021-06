La bientraitance des personnes proches aidantes

En ce 28 avril 2021, Le Regroupement des aidants naturels du Québec lance les premiers outils québécois visant la sensibilisation à la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Le rôle de proche aidant peut constituer une expérience enrichissante d’engagement pour autrui et d’amour positif, mais il comporte aussi des risques.

Une importante recherche-action a donné lieu à la conception d’outils de sensibilisation uniques au monde. À l’usage des acteurs qui œuvrent auprès des personnes proches aidantes, de l’entourage et des personnes proches aidantes elles-mêmes, ces outils permettent d’ouvrir la discussion sur ce phénomène problématique et de guider les interventions.

La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut se manifester de nombreuses façons, que ce soit par des jugements sur leurs façons de faire, la dénégation de leur expertise, l’absence de soutien, l’imposition du rôle, etc. Cette maltraitance peut venir des institutions, de la personne aidée, de l’entourage, mais aussi de la personne proche aidante elle-même, si elle ne parvient pas à répondre à ses besoins personnels.

« La bientraitance envers les personnes proches aidantes est ainsi une responsabilité partagée et s’ancre dans leur reconnaissance sociale et les politiques publiques. Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons faire la promotion d’attitudes et de comportements positifs et respectueux à l’égard des personnes proches aidantes. Les outils ainsi créés permettent la sensibilisation, mais nous avons aussi bon espoir que le plan d’action qui fait suite à la politique nationale de soutien aux personnes proches aidantes déposée le 22 avril, agisse de manière importante à modifier les structures, les cultures ou les pratiques qui entraînent la maltraitance », déclare Mélanie Perroux, directrice générale du RANQ.

La recherche-action, menée par les chercheuses Sophie Éthier (Université Laval) et Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke et Chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînées) a mobilisé 433 personnes proches aidantes et intervenantes, dans onze régions administratives du Québec.

Fondé en 2000, le Regroupement des aidants naturels du Québec rassemble 112 membres représentant plus de 41 000 proches aidants à travers le Québec. Tous nos membres, qu’ils soient des associations, des groupes ou des organismes locaux et régionaux, ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des proches aidants en offrant un éventail de services allant du soutien psychosocial aux services de répit, ainsi qu’aux activités d’information.

Mélanie Perroux, directrice générale du RANQ

Depuis le temps qu’on dénonce publiquement le peu d’intérêt qu’on porte à l’important rôle joué par les proches aidants et au déni de leur apport dans la chaîne des soins apportés à certaines personnes parmi les plus vulnérables, votre initiative mérite d’être soulignée.