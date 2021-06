La Californie fête sa « réouverture » quasi-totale après 15 mois de restrictions

LOS ANGELES | Premier État américain à avoir instauré un confinement généralisé pour endiguer la pandémie de COVID-19, la Californie a célébré mardi sa « réouverture » en levant la quasi-totalité des mesures sanitaires en place depuis 15 mois.

Les personnes vaccinées sont désormais officiellement autorisées à se passer de masque dans la plupart des lieux publics, à l’exception notable des transports publics, des écoles et des hôpitaux.

« Nous y sommes enfin, en ce 15 juin, pour tourner la page, en finir avec les capacités limitées... avec la distanciation sociale », s’est réjoui le gouverneur Gavin Newsom lors d’une cérémonie organisée pour marquer « la réouverture complète de l’économie californienne ».

L’État le plus peuplé des États-Unis revient de loin. S’il avait très rapidement mis en place des mesures sanitaires qui avaient permis de contenir la pandémie durant les premiers mois, un assouplissement prématuré avait ensuite abouti à une explosion du nombre de cas.

La Californie était même devenue l’un des principaux foyers de coronavirus au cours de l’hiver, en particulier dans la région de Los Angeles. « À un moment -- c’était en janvier, il n’y a pas si longtemps --, nous étions à court de sacs mortuaires dans certains endroits en Californie du Sud », a rappelé M. Newsom, qui s’exprimait depuis le parc d’attractions Universal Studios Hollywood.

« Nous avons vu bien plus de morts que nous n’aurions voulues, nous avons tenues beaucoup de trop de mains parce que les familles ne pouvaient pas être présentes » dans les unités de soins intensifs, a déploré à ses côtés Helen Cordova, infirmière et première Californienne à avoir été vaccinée contre la COVID-19, en décembre dernier.

Depuis lors, plus de 40,5 millions de doses de vaccin ont été administrées dans l’État, qui depuis des semaines affiche un taux de contamination parmi les plus faibles du pays.

Les restrictions ont toutefois suscité de vives critiques, particulièrement chez les électeurs républicains et les commerçants, favorables à une réouverture plus rapide et accusant le gouverneur démocrate d’abus de pouvoir. Résultat d’une pétition lancée par ses opposants, un référendum doit d’ailleurs être organisé d’ici la fin de l’année sur une éventuelle révocation de Gavin Newsom.

La Californie s’est comportée en « Etat guidé par la science, les données, les faits, les preuves établies, pas l’idéologie », a contré mardi le gouverneur.

« Malheureusement, les choses ont pris une tournure très politique concernant le port du masque et les campagnes de vaccination », a-t-il ajouté.

Cinquième puissance économique mondiale à elle seule, la Californie génère près de 15 % du PIB des États-Unis, mais a représenté environ 38 % des emplois créés en avril sur tout le territoire américain.

« Nous sommes à la pointe de la reprise économique américaine, et c’est grâce à nos interventions sanitaires », a affirmé le gouverneur.

