La milliardaire-philanthrope MacKenzie Scott annonce une donation de 2,74 milliards de dollars

MacKenzie Scott, ex-épouse du fondateur d’Amazon et homme le plus riche du monde Jeff Bezos, a annoncé mardi une donation de 2,74 milliards de dollars à 286 organisations, dont des associations artistiques et des groupes de lutte contre les discriminations raciales.

À la tête d’une fortune estimée par Forbes à près de 60 milliards de dollars, Mme Scott, 51 ans, s’est engagée à reverser à des oeuvres caritatives la moitié de sa richesse, issue en grande partie des retombées économiques de son divorce avec M. Bezos.

Elle s’est remariée en mars à Dan Jewett, un professeur de sciences à l’école privée de Lakeside, à Seattle (nord-ouest des États-Unis).

« Moi, Dan et toute une constellation de chercheurs, d’administrateurs et de conseillers, essayons de faire don d’une fortune qui a été rendue possible par des systèmes qui doivent être modifiés », écrit MacKenzie Scott dans un article publié sur la plateforme Medium.

« Nous sommes animés par l’humble conviction qu’il serait mieux qu’une richesse disproportionnée ne soit pas concentrée entre les mains d’un petit nombre », poursuit-elle, notant que l’argent pourra être mieux utilisé par les organisations auxquelles elle destine ses dons.

Avant cette annonce, Mme Scott avait déjà rendu publiques des donations pour un montant total de plus de 6 milliards de dollars, mettant notamment en avant le besoin d’aider les personnes les plus touchées par l’impact économique de la pandémie et de réduire la répartition inégale des richesses.

La liste des organisations qui vont bénéficier du don le plus récent de la philanthrope comprend entre autres l’Apollo Theater à New York, un fonds américain pour la protection de l’enfance (Children’s Defense Fund), des départements d’universités en Californie, en Floride, au Texas et dans l’Illinois, ainsi que des groupes oeuvrant pour la justice sociale (Race Forward, Borealis Philanthropy).