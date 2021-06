Les Bruins décimés par les commotions

Au moment de faire le bilan chez les Bruins de Boston, mardi, le directeur général, Don Sweeney, a révélé que les défenseurs du club avaient subi un total de huit commotions cérébrales cette saison.

La brigade défensive de l’équipe a en effet vécu un véritable roulement de personnel en 2020-2021, avec 13 arrières qui ont vu de l’action. De ce nombre, seul Charlie McAvoy a joué plus de 44 parties, ayant pris part à 51 rencontres.

Le DG n’a pas donné de détails à propos des joueurs touchés. Un rapide coup d’œil à la liste des visites à l’infirmerie cette saison permet de réaliser que Brandon Carlo (trois fois), Kevan Miller (deux fois), McAvoy, Jarred Tinordi, Matt Grzelcyk, Mike Reilly et Jakub Zboril ont tous raté de l’action en raison d’une blessure non dévoilée ou au haut du corps.

Malgré tout, les Bruins ont terminé au troisième rang de la section Est et se sont rendus au deuxième tour, où ils ont finalement été éliminés par les Islanders de New York. Mais le noyau du club vieillit et les nombreuses blessures compliquent énormément le travail d’analyse de Sweeney.

«Je ne pense pas que vous puissiez continuer avec le même groupe s’ils ne sont pas capables d’atteindre l’objectif ultime, a-t-il lancé en vidéoconférence. Vous voulez miser sur des joueurs qui aident [le noyau] à s’élever et à grandir. En fin de compte, ils veulent être entourés de bons joueurs et de bons coéquipiers.»

Des décisions à prendre

C’est donc les yeux tournés vers l’avenir que Sweeney amorcera les discussions avec trois vétérans importants qui deviendront joueurs autonomes sans compensation cet été: les attaquants David Krejci et Taylor Hall, ainsi que le gardien Tuukka Rask.

Le DG veut toutefois se donner du temps pour réfléchir. Avec la tenue prochaine du repêchage d’expansion pour le Kraken de Seattle, il ne veut pas conclure d’entente rapidement.

Dans le cas de Hall, l’intérêt semble mutuel et tout dépendra de l’offre sur la table. Pour Krejci, toutefois, l’avenir semble plus flou. Le Tchèque n’a tout simplement pas encore décidé s’il souhaitait poursuivre l’aventure dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Il a demandé quelques jours pour avoir des conversations avec sa famille. Puis nous allons nous rasseoir et avoir une vraie conversation honnête, a expliqué Sweeney. Nous aimerions lui faire comprendre que c'est l'endroit où il devrait continuer à jouer si cela doit être au niveau de la LNH.»

Finalement, dans le cas de Rask, tout porte à croire qu’il sera de retour. Le gardien de 34 ans devra être opéré à la hanche et ne sera pas de retour avant 2022. Il a toutefois laissé savoir qu’il était pleinement engagé à revenir au sommet de son art.

Le DG devra donc décider s’il fait confiance aux deux jeunes gardiens de l’organisation, soit Jeremy Swayman et Dan Vladar, qui ne compte que 16 parties d’expérience dans la LNH, ou s’il engage un vétéran en attendant le retour de Rask.

«Le temps nous dira si l'un d'eux sera ou non un gardien de but numéro 1 dans la LNH, a-t-il dit. Je pense que nous nous sentons très à l'aise avec la profondeur de l'organisation, avec ces deux jeunes joueurs.»

«Maintenant, nous devons prendre une décision. Allons-nous sur le marché pour embaucher un joueur [avec plus d’expérience] ou lançons-nous un peu les dés en permettant à ces gars de voir s'ils peuvent gérer la charge de travail?»