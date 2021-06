Les processus budgétaires de la Ville doivent être améliorés

Selon le Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, les processus budgétaires de la Ville devraient être améliorés afin d’offrir davantage de transparence.

«On doit aussi revoir nos enveloppes budgétaires pour doter les unités d’affaires de budget pour livrer le niveau de service qu’on leur demande», a remarqué Michèle Galipeau, Vérificatrice générale de la Ville. Celle-ci présentait son rapport pour l’année 2020 au conseil municipal de la Ville.

Dans son rapport, elle note que «la confection du budget repose en grande partie sur une multitude de fichiers Excel et d’applications désuètes exigeant une vigilance pour éviter la perte de l’intégrité des données et en assurer la sécurité informatique».

Elle soulève également le fait que la principale application SBA utilisée par la Ville pour son budget date des années 1990 et fait face à «une désuétude technologique».

Pour elle, davantage devrait être fait afin de donner de la «transparence» budgétaire. «Il y a des changements à faire, et à outiller la Ville et les gens sur place pour faire un travail adéquat et donner de l’information qui sera adéquate», a ajouté Mme Galipeau.