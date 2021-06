Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 16 juin:

«Guide d’aventures»

Pour le début de la quatrième saison de cette série documentaire, Olivier Paradis est prêt à partir en randonnée dans le Haut Atlas, au Maroc. Il entraîne avec lui des touristes, mais Dame Nature vient jouer les trouble-fête, forçant un changement de parcours et diverses adaptations à la fois physiques et psychologiques.

Mercredi, 19 h, TV5.

«Versailles, la construction d’un rêve impossible»

Ce documentaire porte sur l’histoire unique liée à la construction du célèbre château de Versailles. Lieu emblématique de la France, cet immense bâtiment contient pas moins de 700 pièces agrémentées de plus de 2000 fenêtres. On peut y apprécier près de 50 bassins et 800 hectares de jardin.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Milliardaire malgré lui»

Dans cette comédie romantique, Nicolas Cage prête ses traits à un honnête policier qui, incapable de laisser un pourboire à une serveuse (jouée par Bridget Fonda), promet de partager avec elle un gros lot s’il gagne. Il ignore qu’il est sur le point de devenir très riche.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Guy Nantel - Nos droits et libertés»

Politiquement engagé, l’humoriste Guy Nantel ne mâche pas ses mots en se moquant des travers de notre société, en pointant du doigt des comportements inadéquats et en exposant les faiblesses des nombreuses idées. Dans ce «one-man show», il s’en donne à coeur joie. Première de deux parties.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Chappie»

Direction le futur où des robots-policiers font régner la loi. Alors que l’ingénieur responsable de ces créations décide d’implanter une conscience humaine dans ses machines, il voit un de ses mastodontes tombés entre les mains de criminels. La distribution du film comprend Hugh Jackman, Dev Patel et Sigourney Weaver.

Mercredi, 21 h, addikTV.

«Seekers en Inde»

Lucie Rhéaume, Jessie Nadeau et Claudine Langlois sont trois amies assoiffées de découvertes et d’expériences diverses. Elles se rejoignent en Inde, plus précisément à Goa, afin de prendre part à une retraite thérapeutique. Au programme: yoga, méditation et autres activités thérapeutiques pour prendre soin d’elles.

Mercredi, 22 h, Évasion.

«Unis dans la diversité»

Montréal vibre au rythme des nombreuses communautés qui la composent. Les gens laissent leurs empreintes et façonnent grandement le paysage urbain. La métropole est la somme de toutes ces origines différentes, comme les communautés latino-américaine et africaine qui regorgent de talents.

Mercredi, 23 h 30, MAtv.