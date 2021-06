Surprise, cette campagne est un succès éclatant

Oui, je sais : les journalistes ont tendance à s’intéresser à ce qui fonctionne mal plutôt qu’à ce qui fonctionne bien.

Que voulez-vous ? C’est la nature de la bête.

Une nouvelle, c’est un avion qui s’écrase. Pas un avion qui atterrit.

L’ANTI-PATENTE À GOSSES

Est-ce parce que c’est l’été et que ça sent, sinon la Coupe, du moins la fin de la pandémie ?

Toujours est-il que j’ai envie de consacrer ma chronique à un avion qui a atterri et à ses deux copilotes.

La présente campagne de vaccination est la plus importante jamais menée au Québec.

Elle aurait perdu son train d’atterrissage en s’approchant de l’aéroport que personne n’aurait été surpris.

Les amanchures de broche à foin et les patentes à gosses, on connaît ça, au Québec.

J’adore le Québec, mais des fois, soyons francs, on ressemble au vieux gag de Lucien Boyer.

Le gars qui a une jambe de bois, qui entre dans une église, qui dit : « Mon Dieu, rendez ma jambe semblable à l’autre », et qui ressort avec deux jambes de bois.

Or, surprise : cette campagne n’est pas seulement un succès, c’est un succès éclatant.

Tenez, hier, je devenais admissible à mon deuxième vaccin.

Je me suis inscrit en me levant, à 6 h du matin.

« Vous serez vacciné le 14 juin à 17 h 50, m’annonce-t-on.

« Wow, je serai vacciné demain, dis-je à ma blonde.

— Non, me répond-elle. Le 14, c’est aujourd’hui. Tu seras vacciné cet après-midi.

— Hein ? »

Eh oui. Je me suis fait vacciner la journée même !

Et comme lors de mon premier vaccin, c’était super bien organisé. Le personnel était souriant. Aimable. Courtois.

J’avais envie de tous les embrasser.

Bref, tout ça pour vous dire que j’ai énormément de respect pour notre ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur de la campagne de vaccination Daniel Paré, sans oublier Stéphane Lajoie, le directeur général de Clic Santé, qui est une sorte de contrôleur aérien qui s’assure que les vaccinés ne se foncent pas dessus dans les centres.

Chapeau, messieurs. Je vous ai dédié le premier verre de vin blanc que j’ai pu boire sur une terrasse.

DE PATIENT À CLIENT

Comme l’écrivait Pierre-Olivier Zappa le 19 mai dans nos pages, on espère que cette campagne, qui a été menée de main de maître, fera des petits.

Et qu’elle inspirera une future réforme du réseau.

Je cite P.-O. : « Et si nous assistions aux balbutiements d’une grande réforme du réseau de la santé ? Soudainement, je ne me sentais plus comme un patient, j’étais devenu un client. Je n’avais plus l’impression de quêter un service gratuit, mais celle de recevoir un service à la hauteur de ce que je paye avec mes taxes et mes impôts. »

En entrevue à l’émission À vos affaires, le ministre Dubé a dit que c’est justement ça qu’il visait.

Quand monsieur Dubé a pris la barre du ministère de la Santé, plusieurs étaient, comme moi, dubitatifs. « Qu’est-ce qu’il fait là, lui, il vient du milieu des affaires ? »

Or, c’était peut-être le médicament dont notre système avait besoin.

On a le droit d’espérer, non ?