Trafic de stupéfiants : vaste opération policière sur la Rive-Sud

Une série de perquisitions ont été menées sur la Rive-Sud de Montréal mardi matin dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants.

«Le SPAL est à pied d’œuvre ce matin pour mener 11 perquisitions dans différentes maisons et commerces ainsi que neuf véhicules. On a plus de 120 policiers, ainsi que le groupe d’intervention qui sont sur le terrain aujourd’hui», a indiqué Éric Courcy, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), à TVA Nouvelles.

Les perquisitions ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Longueuil, Boucherville, Varennes et Verchères.

Plus de 120 policiers du @PoliceSPAL effectuent 11 perquisitions en matière de stupéfiant dans plusieurs résidences et commerces situés à Boucherville, Longueuil, Varennes et Verchères.

Cette vaste opération survient après une enquête qui a commencé au début du mois de mars, grâce à une information du public, a indiqué M. Courcy.

Le réseau visé opérait principalement sur la Rive-Sud de Montréal et oeuvrait le trafic de cocaïne et de crack.

Selon le porte-parole du SPAL, aucune arrestation n’était prévue mardi, mais des interpellations demeurent possibles dans le futur, après l’analyse des éléments recueillis lors des perquisitions.

