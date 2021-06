BRISEBOIS, Béatrice

née Chiasson



À Laval-Ouest, le 12 juin 2021, à l'âge de, est décédée Mme Béatrice Chiasson, épouse de feu Gérard Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Laura-Marie, Guy (Carole), Monique (Galal), Esther (Fabien) et Nicole (Paresh), ses petits-enfants Jacques, Julien (Mélanie), Samy (Parya), Mark (Summer), Maryse (Adam), Ève-Lyne, Frédéric (Joseph), Sylvestre et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses frères Edmond (Claudette) et feu Arthur (Cécile), ses soeurs Estelle (Léonard), Cécile (feu Léopold) et Raymonde (Laurent), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 19 juin dès 9h au:LAVAL-OUEST450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 11h en l'église St-Théophile (6000, 31e avenue, Laval-Ouest) et de là au cimetière de Fabreville.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.