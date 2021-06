DUPLESSIS, Claude



Le 7 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Claude Duplessis suite à un fulgurant cancer.Il laisse dans le deuil ses filles Karine et Josiane, ses petits-fils Samuel et Tommy Gemme, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Le nombre de personne étant limité, la cérémonie funéraire a eu lieu en privé le mardi 15 juin 2021.Pour offrir votre sympathie à la famille, vous pouvez écrire à:duplessis_karine@hotmail.com