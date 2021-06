ROY, Henri



À L'Assomption, le 8 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Henri Roy, époux en premières noces de feu Alice Brodeur et en secondes noces de feu Brigitte Forest.Il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle, Daniel (Diane), Pierre (Ginette), Serge (Roxanne) et son petit-fils Samik, ses frères, sa soeur, ses neveux, nièces et ses amis.Visites: samedi le 19 juin à 13h, suivies d'une messe à 15h, au Complexe funéraire Magnus Poirier Inc., 7388, boul. Viau, St-Léonard.