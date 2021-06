HÉBERT-BOIES, Mireille



Notre Mireille bien-aimée est partie discrètement dans son sommeil, le 5 juin 2021. Elle était l'épouse de feu Roland Boies, la fille de feu Rachel Toutant et feu Joseph-Odilon Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine, Markita, Vivianne, Pierre, leurs conjoints, conjointe, ses six petits-enfants adorés et ses cinq arrière-petits-enfants, qui la ravissaient.Elle laisse aussi sa soeur Suzanne et Normand, Gilles, Marc, ses frères, ainsi que ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, parents et amies.Une cérémonie intime aura lieu ultérieurement.