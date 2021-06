JACQUES, Paul



À Montréal, le 10 juin 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé Paul Jacques.Il laisse dans le deuil son épouse Jacinthe Dorais.Il laisse également dans le deuil son frère Michel (Micheline), ses belles-soeurs et ses beaux-frères, Suzanne (Maurice), feu Jean-Pierre (Ghislaine), feu Marc-André (feu Armande), Hélène (François), Françoise (Mario), feu Richard, Diane (Gilles), Marie-Claire (Jean-Marie), Louise (Claude) ainsi que ses nièces et ses neveux.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 juin 2021, de 16h à 19h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, H4N 2N6Les funérailles suivront à 19h au salon du complexe funéraire.Afin de respecter les recommandations du Ministère de la Santé Publique, un nombre de 50 personnes pourront être présentes aux funérailles. La cérémonie sera diffusée en ligne sur le site de Urgel Bourgie.Lundi 21 juin 2021, le salon sera ouvert à compter de 9h et sera suivi de l'inhumation au cimetière du complexe Urgel Bourgie à 10h30.Au lieu de fleurs, prière de faire un don à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.