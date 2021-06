DESMARAIS, Manon



À Rimouski, le 13 juin 2021, à l'âge de 55 ans, est décédée Manon Desmarais, épouse de André Dutrisac.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Ève et Philippe-Olivier, son petit-fils Arthur, son gendre Alexandre, sa bru Jany, sa soeur Martine, son frère Stéphane, son père René, sa mère Suzanne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 juin 2021 de 10h à 17h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Rimouski pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM (Centre hospitalier de l'Université de Montréal) serait apprécié en la mémoire de Manon Desmarais.