DOUVILLE, Gaston



Décédé le 14 février, fils de feu Marie Gertin et Alsildor Douville.Il laisse dans le deuil son épouse Mariette Gauthier, son fils Bernard (Chantal), son beau-fils Jean-Guy (Christianne), les petits-enfants Martin et Annie (conjoint) et 7 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Georgette et Jeannine Douville, Noëlla Gauthier et Rollande Langlade ainsi que parents et amis.Nous tenons à remercier tout le personnel de la Résidence de St-Jean-de-Matha, du CLSC et de la Coopérative de Joliette pour les soins donnés jusqu'à la fin.Une commémoration sera tenue en privé par la famille le samedi 19 juin au cimetière de Notre-Dame-de-Lourdes.