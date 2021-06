CADEMARTORI, Serafino



C'est avec tristesse que la famille de Serafino Cademartori annonce son décès, survenu le 8 juin 2021.Il laisse dans le deuil son épouse des 56 dernières années, Patricia McDonald, ses filles Linda, Silvia (Paul), son petit-fils Gregory, son dernier frère survivant Giuseppe (Nelly), ainsi que ses neveux et nièces à Montréal et en Italie.Serafino est né et a grandi en Italie, vécu au Pérou et a immigré au Canada, à la recherche d'une vie meilleure. Il l'a trouvée à Montréal, son domicile pendant plus de 60 ans. Il a travaillé pendant de nombreuses années chez A. Faustin et a terminé sa carrière chez Canadair. Serafino attribuait sa longévité à une retraite précoce, l'exercice quotidien, la bonne nourriture et au vin fait à la maison, et comme tous ceux qui l'ont rencontré peuvent en témoigner, à sa conviction iné-branlable que l'ail peut tout guérir. Il connaissait tous les voisins de sa rue et avait une opinion sur tous les sujets. Son caractère était plus grand que nature.Les visites auront lieu le samedi 19 juin de 15h à 17h au complexe funéraire :Un bref service suivra à 17h. L'inhumation privée aura lieu au cimetière Saint-François d'Assise.