ST-PIERRE, Ghislaine

(née Gauthier)



À LaSalle, le 9 juin 2021, à l'âge de 89 ans est décédée Madame Ghislaine Gauthier, épouse de feu Jules St-Pierre.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (Yves Lacas), ses petits-enfants Laurent (Juliette) et Adèle, sa soeur Yolande (feu Daniel Ruel), ses belles-soeurs Joyce Parisé (feu Donat Gauthier), Yolande Chabot (feu Richard St-Pierre) et Huguette St-Pierre (feu Gabriel Trudeau) ainsi que plusieurs parents, neveux, nièces et ami.e.s.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 juin de 11h30 à 14h15 suivi des funérailles à 14h15 au complexe funéraire: