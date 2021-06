BOITEAU, Raymond



À Boucherville, le 12 mai 2021, est décédé sereinement à sa résidence monsieur Raymond Boiteau âgé de 90 ans. Il était le fils de feu Ovila Boiteau et de feu Gabrielle Archambault. Il était l'époux de feu Mariette Pigeon.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie, Brigitte (Michel), Sylvie et Sylvain (Marika), ses petites-filles Sara (Guillaume) et Anne (Maxime), ses soeurs Lucille, Claire (Jean), Hélène (Jean-Claude), Jeanne (Paulo), Thérèse et son frère Bernard (Chantal), ses belles-soeurs Pierrette, Hélène et son beau-frère André ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il était aussi le frère de feu Denise, Madeleine, Jocelyne, Maurice, Jean-Guy, Claude et Richard ainsi que le beau-père de feu Daniel.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie qui sera célébrée à l'église Saint-Denis, située au 454, avenue Laurier Est, Montréal, le samedi 19 juin 2021 à 14 h. L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 10 juillet 2021 à 14 h au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise situé au 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal.En sa mémoire, un don au Club des petits déjeuners serait apprécié.