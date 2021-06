VANIER LASORSA, Thérèse



À Terrebonne, le 8 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Thérèse Lasorsa Vanier.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Vanier, ses enfants William, Mélanie, Louise, Brigitte, son fils de coeur Martin, ses petits-enfants Éric, Jonathan, Tanya, Jean-Sébastien, Ange-Marie, Dan, Jean-Gabriel, Zack, Lexy, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Louis, Hélène, Robert, Denise, sa petite soeur adorée Joanne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 juillet 2021 de 15h à 21h à la :Une mise en niche aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Laval situé au 5505, rang du bas Saint-François à Laval.