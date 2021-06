BERNIER, Jean-Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Jacques Bernier, survenu le 5 juin 2021, à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de feu madame Denise Boisjoly.Il laisse dans le deuil ses enfants, Yves (Carole), Raymond (Louisa), Alain (Lyne) et Sylvie (Michel), ses petits-enfants, Mélanie (Jimmy), Chantale, Marc-Olivier (Élyse), Annie (Didier), Marc-André (Véronique) et Jonathan (Martine), ses arrière-petits-enfants, Étienne, Léanne, Jasmine, Nathan, Jayden, Tyler, Brady et Ivy, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles de la Covid-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.