DESROCHERS, Pauline



À Laval, le 9 janvier 2021, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Pauline Desrochers.Elle laisse dans le deuil son époux Marcel Verville, ses enfants Robert (Lucie Poirier) et Pierre (Lingling Wang), ses petits-enfants Maude-Amélie et Guillaume. Elle laisse également sa soeur Yolande ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Elle était la soeur de feu Yvon.Une exposition, en présence des cendres, aura lieu au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe funérairele dimanche 20 juin 2021 à 14h. Une cérémonie suivra à 16h30 au même endroit.