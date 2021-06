GIRARD, Pierre



De Mascouche, le 10 juin 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Pierre Girard, époux de Mme Raymonde Locas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal (Nathalie) et Patrice (Joanie), ses petits-enfants Simon, Justin, Charlotte, Ariane et Kevin, son frère Normand (Claudette), son beau-frère Jacques, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 22 juin de 14h à 17h au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEUn hommage lui sera rendu par la famille ce même jour vers 16h30.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.