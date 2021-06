CHARRON, Pierre



Le 27 avril 2021, au El Salvador où il résidait depuis plusieurs années, est décédé subitement à l'âge de 58 ans Pierre Charron, fils de Joanne Quesnel et de feu Dr Jules Charron.Outre sa mère Joanne Quesnel, il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Kevin Peterson), sa soeur Danielle (Raymond Chevalier), ses neveux Marc André Charron Ouellet et Yannick Chevalier, sa nièce Gabrielle Chevalier, les familles Charron et Quesnel et ses nombreux et fidèles amis de Ville Mont-Royal, du Collège Notre-Dame et de HEC Montréal. Il laisse également dans le deuil son épouse Daniela Polanco ainsi que les membres de la famille Polanco.Pierre était un fanatique de football depuis ses jours au sein des Cactus du Collège Notre-Dame. Cette passion l'a mené à développer le football au Salvador et prendre la tête d'équipes de Santa Tecla pendant plus de 15 ans. Il est par la suite devenu directeur éthique et discipline pour la SAAIF (Salvadorian Association of American Intramural Football). Il y laisse dans le deuil plusieurs bons amis et joueurs.La famille se réunira en privé pour célébrer sa vie quand les circonstances seront plus favorables.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Pierre à la Fondation HEC Montréal ou à toute autre oeuvre de votre choix.(diplomes.fondation@hec.ca)