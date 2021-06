DUFORT, Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Paul Dufort, survenu le 29 avril 2021, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de madame Elisa Angelozzi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Daniel Maurice), Dany (Odette Lavoie) et Patrice (Sue Cecere), ses petits-enfants Emmanuelle, Marie et Laurence, sa belle-soeur Margot Dufort et son beau-frère Augusto Angelozzi, ses neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Une cérémonie hommage virtuelle aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 15h le lien sera disponible sur l'avis de décès du site web de lawww.cfgrandmontreal.com